In Spagna, ormai, sono sicuri al 99,9%: per lo scambio fra il brasiliano Arthur del Barcellona e lo juventino Pjanic è solo questione di ore. L'annuncio, secondo i media iberici, è atteso in questo week-end, se non ci saranno clamorosi ripensamenti. Si sgomita invece per il difensore del Verona Kumbulla. Dopo qualche giorno di raffreddamento dei contatti a causa di una quotazione ritenuta troppo alta, attorno ai 30 milioni, si registra l'accelerata della Lazio che cerca di spuntarla sull'Inter. Il presidente Lotito ha infatti incontrato personalmente i dirigenti del Verona. Ora si attende la risposta di Marotta.

Il futuro di Cutrone nella Fiorentina non è quello di Vlahovic, che anzi dovrebbe rinnovare fino al 2025. Il polacco Pjatek è il nome sul taccuino del ds dei viola, Pradé. Il Lecce estende le scadenze dei prestiti di Barak dall'Udinese e Saponara dalla Fiorentina. Anche il rapporto con Giulio Donati è destinato a proseguire.

Mattia Perin, portiere della Juventus attualmente in prestito al Genoa, piace a Gasperini che lo ebbe alle proprie dipendenze quando allenava il Genoa. Perin potrebbe finire a Bergamo solo a una condizione: che l'Atalanta rinunci a Gollini. Il portiere dei nerazzurri orobici farebbe gola a qualche club di Premier.

Entro il 30 giugno la Roma dovrà risolvere la questione legata ai prestiti di Mkhtaryan, Smalling, Zappacosta e Kalinic. In arrivo l'esperto attaccante Pedro, in scadenza con il Chelsea e dunque a parametro zero. Il futuro di Lozano a Napoli è molto difficile, nonostante il gol segnato a Verona. Il messicano cerca un rilancio in Europa, perché capisce che non rientra nel progetto di Gattuso

