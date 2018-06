LORENZO VINCE E SALUTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPROMA Nella terra natìa di Giotto, Jorge Lorenzo conquista il gran premio del Mugello, round casalingo di una Ducati perfetta in grado di disegnare traiettorie vincenti. Un capolavoro di guida quello messo in mostra dal maiorchino, ritornato martillo come negli anni vincenti in seno ai tre diapason di casa Yamaha. Partito in vetta, ha iniziato a martellare dal primo all'ultimo giro con una Ducati finalmente in grado di assecondarlo alla perfezione, grazie ad un nuovo serbatoio certo, capace di migliorarne l'ergonomia, ma anche grazie ad...