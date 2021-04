Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Lorenzo Sonego accoglie con un urlo liberatorio il doppio successo nel torneo Atp di Cagliari - ieri nel doppio, suo primo titolo assoluto, oggi nel singolo, secondo in carriera nel circuito e primo sulla terra rossa -, il miglior viatico per il gruppo di nove azzurri che da domani cercherà nuova gloria nel Masters 1000 di Montecarlo. Il piemontese piega in rimonta il serbo Laslo Djere e festeggia anche l'ingresso da domani nella top 30...