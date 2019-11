Lorenzo si ritira: «Così non potevo tornare a vincere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPUn ritiro precoce, dopo una carriera da fenomeno, ma una stagione sfortunata che lo ha provato fisicamente a causa dei troppi incidenti. E messo alla prova emotivamente, per quel confronto alla fine impari con il campionissimo Marquez. Jorge Lorenzo esce di scena: a Valencia domenica correrà la sua ultima gara da pilota professionista, dopo averne disputate 293, vincendone 68. Lascia con cinque titoli mondiali conquistati, due in 250 e tre nella Motogp, l'ultimo nel 2015. «È molto difficile per me, ma questa sarà la mia ultima gara...