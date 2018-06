LORENZO-BIS, DOVI ABDICA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPIl Mugello non è stata una rondine, perché Barcellona ha confermato l'arrivo della primavera per il binomio Ducati-Jorge Lorenzo. Peccato soltanto che questa sia arrivata tardi, con il maiorchino già scaricato da Borgo Panigale e diretto alla Honda. Ma l'odierna confidenza sulla Desmosedici è tale che Lorenzo, festeggiato il successo con un martello (il soprannome legato all'inesorabile capacità di macinare giri da qualifica anche in gara) di gommapiuma, sogna la rincorsa al Mondiale. «Non è impossibile e ora non ho niente da...