ACCADDE OGGIUDINE Il 22 luglio 1909 nasce ad Albizzate in provincia di Varese Giuseppe Bigogno, allenatore dell'Udinese dal 1953 al 1958, poi dalla settima giornata del torneo 1959-60 (subentrando a Severino Feruglio) sino all'ottava della stagione successiva quando, dopo l'avvio stentato dei bianconeri, venne rimpiazzato da Luigi Bonizzoni. È tornato a guidare l'Udinese in serie C, nel 1967-68 in qualità di direttore tecnico (sua ultima...