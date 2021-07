Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ieri, abbiamo pianto tutti, italiani e spagnoli. Ci sono delle morti che colpiscono anche per la loro tempestività. Adiòs Raffaella, non poteva scegliere momento più simbolico per lasciarci, a poche ore da Italia-Spagna, certamente la sua partita, come si dice in questi casi piuttosto banalmente. E però, è stato così. La Carrà era nata in Italia ed era rinata in Spagna. Avrebbe vissuto questa partita con il cuore in panne, chissà....