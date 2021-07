Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LONDRA L'Inghilterra non va contro il pronostico. Aspetterà domenica l'Italia a Wembley per giocarsi l'Europeo, dopo aver battuto ai supplementari, e in rimonta, la Danimarca (2-1). La prima finale della sua storia in questo torneo nell'Europeo arriva però per il regalo dell'arbitro olandese Makkelie. Il rigore non c'è, Schmeichel lo para a Kane che però non perdona dopo la respinta. Verdetto, insomma, ingiusto. Mancini e gli azzurri,...