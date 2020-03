LO SCENARIO

ROMA Vietate folle, abbracci e strette di mano. In una parola: vietato lo sport. Per trenta giorni. Il Comitato scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte ha dato queste linee guida, per il nuovo Decreto emanato dal governo per contenere l'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. Le porte chiuse (se basteranno) potrebbero salvare il salvabile. Ma la salute è un diritto per tutti anche per atleti, arbitri e addetti ai lavori ai quali non si può certo chiedere di stare in campo a distanza di sicurezza. La Nba americana, dove il virus comincia a preoccupare seriamente, ha ordinato ai suoi giocatori di non concedere autografi e dare il cinque ai tifosi.

SCUDETTO A RISCHIO

Se in Italia le misure dei prossimi 30 giorni fossero drastiche, rischierebbero di saltare tutti i campionati e parecchi eventi sportivi di rilevanza internazionale.

In bilico soprattutto i tornei di calcio, specialmente la serie A già asfissiata da un calendario fitto fino all'inverosimile andrebbe verso un clamoroso annullamento, come non è mai accaduto in Italia se non a causa delle due guerre mondiali. Spiragli per assegnare almeno la coppa Italia si potrebbero trovare. Serie B (finora regolarmente in campo) e serie C potrebbero comunque giungere a conclusione, perché qui non c'è l'assillo delle competizioni internazionali.

L'assegnazione dello scudetto, i piazzamenti validi per qualificarsi in Champions League ed Europa League, le tre retrocessioni, devono essere necessariamente decisi entro maggio. Il 12 giugno, infatti, scatta l'Europeo e i giocatori devono potersi aggregare alle rispettive nazionali. Perché la Uefa ha già detto a chiare lettere di non voler stravolgere i suoi piani.

L'EUROPA VA AVANTI

Piani che sono anche quelli delle Coppe europee: Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Roma sono impegnate in Champions ed Europa League con bianconeri, nerazzurri e giallorossi chiamati sicuramente a disputare almeno un'altra partita in casa che, a questo punto, sarebbe impossibile onorare se non appunto a porte chiuse o in campo neutro all'estero. L'allarme Coronavirus ha consigliato al Ministro della Sanità spagnolo di chiedere al suo governo di vietare ai tifosi di Atalanta e Inter (che provengono da aree pesantemente infettate dal morbo) di raggiungere Valencia e Getafe. Richiesta accolta dal governo iberico: domani Valencia-AX Armani Milano di Eurolega di basket si giocherà senza tifosi.

GLI EVENTI IN BILICO

È tutto pronto a Cagliari per la Coppa Davis di tennis. Venerdì e sabato si affronteranno, salvo stop per decreto, Italia e Corea del Sud, ovvero due fra le nazioni più colpite dal virus. Sabato a Siena ci dovrebbe essere la Strade Bianche di ciclismo, sport che può vedersi cancellate anche la Tirreno-Adriatico dell'11 e la Milano-Sanremo del 21. Eventi che erano stati confermati in un primo momento. Verso l'annullamento, salvo ripensamenti: Italia-Inghilterra di rugby 6 Nazioni all'Olimpico di Roma del 14 marzo; la Maratona di Roma di domenica 29; le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina del 18-22 e il Gp di Roma di Formula E del 4 aprile.

SOGNI OLIMPICI

Il presidente del Cio Bach garantisce: «Tokyo 2020 comincerà regolarmente il 24 luglio», ma è oggi che molti atleti devono potersi qualificare. Federica Pellegrini, ad esempio, conta di guadagnarsi il minimo per i Giochi agli Assoluti di Riccione del 17-21 marzo. Virus permettendo.

Romolo Buffoni

