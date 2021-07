Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CANOTTAGGIOTOKYO L'Italia sale in cattedra. Merito di due dottoresse con il vizio del canottaggio. Sono Valentina Rodini e Federica Cesarini, il doppio pesi leggeri azzurro che colora d'oro l'alba italiana. E allunga la serie di fatti storici che stanno accadendo a Tokyo 2020: anche il loro trionfo è il primo centrato ai Giochi da un nostro equipaggio femminile (anche la prima medaglia in assoluto, per la verità) e spezza un digiuno di...