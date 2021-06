Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LEGA DI AMILANO In una giornata surreale con lo «spezzatino in tv» di 10 gare in 10 orari diversi prima approvato e poi subito dopo revocato, spunta nelle ultime ore un compromesso che i club di serie A potrebbero chiedere a Dazn. Quello di suddividere il massimo campionato in nove slot. Aprire alla contemporaneità di due partite alle 15 di domenica, confermando però le quattro gare di sabato alle 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45....