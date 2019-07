LO SHOW OLTRE HAMILTON

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Un Gran Premio straordinario, spettacolare, da rimanere incollati davanti allo schermo, con tante emozioni e sorpassi da brividi. La Formula 1 che tutti i tifosi sognano. Anche se alla fine ha vinto ancora Lewis Hamilton. Si è imposto in Gran Bretagna per la sesta volta, superando Clark e Prost che erano arrivati a quota cinque. E ha messo a segno il suo 80° successo, accorciando le distanze da Michael Schumacher che ne aveva ottenuti 91 in carriera. Con l'acceleratore schiacciato a martello l'inglese, davanti a 100 mila spettatori...