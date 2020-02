L'eterna sfida tra Mourinho e Guardiola ha regalato ieri un altro episodio non privo di polemiche, a dispetto del fair-play mostrato alla vigilia dai due allenatori. A sorridere al fischio finale è lo Special One, ripagato dal neo-acquisto Bergwijn che all'esordio con Tottenham sblocca la sfida col Manchester City e rilancia le ambizioni degli Spurs, risaliti a -4 dalla zona Champions. La 1ª svolta del match arriva al 36', quando l'arbitro ignora un contatto in area tra Aurier e Agüero salvo interrompere il gioco 2' dopo su segnalazione del Var che l'induce a cambiare idea, assegnando il rigore ai Citizens.

Mourinho ride ironico mentre Gündogan s'incarica del tiro, respinto da Lloris che poi entra in contatto con Sterling: ne nasce una rissa, con Guardiola a invocare un altro penalty (negato anche dal Var) e Mourinho a chiedere il giallo per simulazione che avrebbe provocato l'espulsione di Sterling, già ammonito. Il direttore di gara si limita a sanzionare Zinchenko e Alderweireld, i più scalmanati nel parapiglia. Per l'ucraino sarà comunque un'ammonizione pesante, perché al 60' rimedia il 2° giallo per il fallo su Winks che provoca la 2ª svolta: rimasto in 10, il City subisce quasi subito la rete di Bergwijn che sblocca il risultato e al 71' incassa il colpo del ko portato da Son, autore del 2-0 finale. Risultato che fa felice anche il Liverpool, volato a +22 sul City che resta 2ª ma vede riavvicinarsi il Leicester. L'altro posticipo della 25ª giornata registra l'ennesimo, deludente pareggio dell'Arsenal, superato al 9° posto dall'Everton di Ancelotti e rimasto affiancato in classifica al Burnley, l'avversario con cui ieri non è andato oltre lo 0-0.

A rischiare di più sono stati proprio i Gunners, graziati da Rodriguez il cui tiro coglie la parte interna della traversa e rimbalza sulla linea, prima di essere allontanato. In Francia si è fermata a 8 la serie di vittorie consecutive del Lione tra campionato e coppe: ieri la formazione di Rudi Garcia, prossima avversaria di Champions della Juventus, è caduta a Nizza sullo stesso campo dove giovedì aveva ottenuto la qualificazione ai quarti della coppa nazionale. All'Allianz Riviera la squadra di casa si è presa la rivincita, raggiungendo il Lione al 6° posto in campionato. Partita nervosa, con un espulso per parte e diversi errori, primo tra tutti quello dell'ex portiere della Fiorentina Tatarusanu che non trattiene un innocuo pallone provocando il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Dolberg al 33'. Il Lione pareggia al 45' con Ekambi ma a metà ripresa si arrende al bis di Dolberg che firma il definitivo 2-1.

Carlo Repetto

