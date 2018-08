Lo sfogo di Rossi: «Yamaha frustrante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGP(ld) L'aveva detto a Brno, al rientro dalla sosta estiva, ma dopo un GP d'Austria caratterizzato dalle scuse della Yamaha ai propri piloti per la scarsa competitività, Valentino Rossi ha voluto ribadire il concetto. E parlando al sito ufficiale della MotoGP alla vigilia del GP d'Inghilterra a Silverstone oggi si tiene la conferenza stampa dei piloti alle 18 ora italiana - il nove volte iridato non ha lasciato spazio a dubbi e interrogativi: «Voglio capire se la Yamaha vuole vincere». Prima di ipotizzare opzioni per il futuro, dopo il...