Lo scudetto resta vicino, anche dopo due 1-1 consecutivi. La sconfitta del Milan permette all'Inter di volare a + 10 a sei turni dalla fine, che potrebbe al massimo diventare + 9 in caso di odierno successo dell'Atalanta. E così due match senza i tre punti, dopo undici successi di fila, non possono far arrabbiare Antonio Conte, né possono essere considerati un campanello d'allarme. Perché a La Spezia, su un campo dove lo stesso Milan era...