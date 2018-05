LO SCUDETTO DEL SETTEBELLO È FESTA JUVE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La Juventus può festeggiare un'altra volta all'Olimpico. È il 34° nella storia bianconera, il settimo consecutivo, il quarto dell'era Allegri che gioisce insieme al suo squadrone ufficialmente per l'ennesima impresa dopo la vittoria in coppa Italia contro il Milan che vale un quattro su quattro da record e da applausi. Ai bianconeri bastava un punto per finire di cucirsi il tricolore sul petto e un punto è arrivato contro una Roma volitiva che non è riuscita a fermare i festeggiamenti degli avversari tra le mura amiche, pur ricevendo...