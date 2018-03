LO SCHIAFFO DEL CAMPIONE «SPORT SENZA CULTURA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICALa foto della prima pagina della Gazzetta dello Sport di ieri, e accanto un messaggio telegrafico composto solamente da due parole: Tweet muto. Il padovano Luca Dotto, campione europeo dei 100 metri stile libero sia in vasca lunga che in vasca corta, ieri mattina ha aperto il quotidiano rosa e ha cinguettato così. Hai voglia, però, a chiamarlo tweet muto. La sua è in realtà una presa di posizione forte, che infiamma la polemica e accoglie subito il consenso social di molti altri sportivi di primo piano, dalla fidanzata...