LO SCENARIO

ROMA Un calcio d'estate, dunque. Quello vero, non le solite amichevoli di lusso, ritiri montanari e tournée oltre oceano, spesso dannose per i muscoli dei calciatori ma parecchio utili per le tasche dei club. Questa è l'ipotesi più gettonata che sta rimbalzando da qualche giorno nei vari tavoli di (video)lavoro tra le varie federazioni, dall'Eca, all'European Leagues fino alla Fifpro: non si cerca di regalare alla gente un sport credibile o lo spettacolo ammirato fino a qualche tempo fa, ma stringersi intorno a una esigenza comune, di non far saltare il banco, di evitare il fallimento di una o più società, dalla serie A in giù, un discorso che vale anche per i club stranieri, che non navigheranno nell'oro per colpa della crisi da coronavirus. Gli altri temi caldi, gli stipendi ridotti, gli aiuti dei governi (sgravi fiscali etc, decreto dignità), vengono trattati in parallelo, ma finché non si rimette in moto il movimento, finché la palla non torna a girare, tutto sarà inutile e/o fuori contesto. Ecco perché si studia una ripartenza e la si dà in pasto alla gente, per ridare luce, speranza. Futuro. Si parla di calendari: sostituire le storiche competizioni estive con i campionati e poi con le coppe. Si può fare? Per ora è programmabile ma non - per ovvi motivi - ufficializzabile. L'Uefa sta valutando due soluzioni: una prevede di portare avanti contemporaneamente i campionati (più la fase finale delle coppe nazionali), la Champions e l'Europa League. Un'altra ipotesi di comprimere tutti in due mesi e poi giocare le coppe europee. Prolungare la stagione fino ad agosto comporterebbe la proroga di due mesi dei contratti in scadenza e lo slittamento in avanti della finestra estiva di mercato.

ANNO D'ORO

Siamo nel campo delle ipotesi, tenendo conto che l'allungamento della stagione interrotta per il coronavirus, porterebbe a una compressione inevitabile della prossima stagione, visto l'Europeo spostato nel 2021 (e in quell'anno ci sono pure le Olimpiadi, da decidere in quale periodo dell'anno ma comunque da svolgersi entro l'estate).

Sarà/sarebbe un calcio da tv, molto probabilmente a porte chiuse, fino a quando l'Italia sarà a contagio zero. Un campionato compresso, come un mondiale o un Europeo: si partirebbe il 3 giugno, si concluderebbe con la dodicesima giornata da recuperare a metà luglio, si gioca in mezzo alla settimana e nel week-end. Questo l'andamento studiato. E poi, via alle competizioni europee, anche queste bruscamente interrotte a marzo: 15 e 16 luglio ci sarebbero gli ottavi di finale di Europa League, con andata e ritorno in pochi giorni, poi il 22/23 e 26 andate e ritorno dei quarti anche di Champions, fino alla semifinale del 29/30 e 2 agosto, con finali previste per il 5 e 6.

Alessandro Angeloni

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

