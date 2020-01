LO SCENARIO

ROMA (U.T.-E.T.) Spinazzola a Trigoria e Politano ad Appiano Gentile, come se, da lunedì, non fosse accaduto niente. E, invece, è successo che la Roma e l'Inter, non essendo riuscite a trovare l'accordo per lo scambio, sono di nuovo allo scontro totale. Dal mercato estivo a quello invernale, il risultato è lo stesso. I club di Pallotta e Zhang proprio non si sopportano e quindi si sfidano senza esclusione di colpi. È guerra aperta perchè non si è mai chiusa quella che ha visto protagonista Dzeko e il suo mancato trasferimento a Milano perché non c'è stata l'intesa sul prezzo del centravanti. Ausilio, ds nerazzurro, ha provato a ricucire il rapporto dialogando con Petrachi, ma Marotta, anche per dimostrare al suo collaboratore di essere l'unico riferimento della proprietà cinese, ha inizialmente bloccato la negoziazione e, passando attraverso pretese esagerate, ha creato dunque i presupposti per farla saltare. Lo stop, a questo punto definitivo, subito dopo la trasferta dei giallorossi in Emilia: impossibile accettare, almeno nella Capitale, il numero di presenze (15) e il minutaggio (almeno da 45 minuti) proposti dal dg per arrivare all'obbligo di riscatto dei calciatori. Fienga ha detto no e chiuso lì la questione.

POSSIBILE VERTENZA

Anzi, no. Perché la guerra è appena ripresa e non è escluso che possa finire in tribunale: la Roma sta pensando di fare causa all'Inter per il trattamento riservato a Spinazzola: Marotta ha chiesto, dopo le visite mediche, il via libera per sottoporre il difensore, giovedì mattina, ad alcuni test in campo per valutarne l'attuale condizione fisica. La scusa per l'inedito approfondimento ha chiamato in causa Conte: come ha fatto sapere il dg, l'allenatore chiede giocatori pronti e non da riatletizzare. Il club giallorosso, invece, crede che, con questo comportamento durante la fase calda dell'operazione, il terzino sia stato svalutato.

La Roma, insomma, riparte dal via, costretta a cercare il sostituto di Zaniolo che è uscito di scena domenica sera.

MESSAGGIO ALLA JUVE

L'Inter invece mostra i muscoli sul campo come al tavolo delle trattative. Detta i ritmi del mercato invernale e dà un messaggio chiaro alla Juve: con i rinforzi esperti, il traguardo finale è più raggiungibile. Merito anche del martellamento ossessivo di Conte. Preso Young e rispedito Spinazzola a Roma, ora il tecnico salentino aspetta Giroud, Eriksen, un altro centrocampista e novità sul versante Moses, esterno del Fenerbahce. Marotta ha accontentato l'ex manager del Chelsea anche sul fronte uscite. Infatti, sono stati messi sul mercato tutti i giocatori tagliati per motivi tattici e non: Vecino, Lazaro e appunto Politano. A rafforzare ancora di più la posizione di Conte, c'è poi un possibile arrivo molto gradito al tecnico salentino. Anzi, è stato direttamente il condottiero nerazzurro a segnalare all'Inter Faggiano, attuale ds del Parma e amico storico. Tornando alle operazioni di calciomercato, ieri è sbarcato Young. L'esterno inglese ha svolto i test medici e in serata ha firmato il contratto. Guadagnerà un milione e mezzo fino a giugno e poi 3,5 in caso di conferma. Ai Red Devils, invece, un indennizzo pari a un milione e mezzo.

