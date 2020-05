LO SCENARIO

ROMA La sensazione è che ogni volta che si stia toccando con la mano la ripartenza si torni puntualmente al via. Più di qualcuno vuole vederci chiaro. O in chiaro, nel senso delle gare in tv (una delle richieste del governo). Questione di punti di vista. Il continuo tiro alla fune tra Palazzo Chigi e Figc e tra Federcalcio e squadre produce solo continui rinvii. «Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse» si legge nel nuovo decreto sulle riaperture. Tra l'altro secondo le linee guida anche l'uso del pallone non sarebbe consentito. Di fatto niente allenamenti di gruppo.

Il nuovo testo redatto dai medici della serie A si basa su 4 punti fondamentali. Niente ritiro o uno meno stringente, test sierologici ogni tre ogni e tampone solo se si trova un positivo, no alla quarantena obbligatoria per tutta la squadra ma solo per il contagiato (così come stabilito dai protocolli della Germania e dell'Inghilterra) e infine la richiesta di conoscere entro 24/48 ore la data della ripresa del campionato (fondamentale perché pagare gli stipendi senza poi giocare sarebbe una doppia beffa). Praticamente tutto un altro protocollo rispetto ai paletti stringenti che il Cts aveva fissato.

Sulla ripartenza non si gioca non solo la sopravvivenza di un sistema da tempo in equilibrio precario ma anche il futuro del Ministro Spadafora e del presidente della Figc, Gravina. Ora la palla è nella mani del premier Conte.

La Germania ha dimostrato che, se c'è la volontà, si può tornare a giocare. Le gare della Bundesliga ieri hanno fatto il pieno d'ascolti. Ed è per questo che a spostare gli equilibri potrebbero essere le partite in chiaro in televisione. Un vecchio pallino del Ministro Spadafora.

DIMISSIONI DI CAMPOCCIA

Intanto ieri il vice presidente dell'Udinese Campoccia si è dimesso dal Consiglio di Lega. Scelta nata dopo la lettera del patron Pozzo in cui il club informava che in caso di ripresa del campionato gli amministratori, se gravati di oneri irragionevoli, si sarebbe autosospesi. Quello della responsabilità resta un tema. L'Inail ha alleggerito la posizione degli staff sanitari.

