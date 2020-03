LO SCENARIO

ROMA Il caos è assoluto. Oltre alle 5 gare annullate sabato, anche Samp-Verona in programma questa sera è stata rinviata. Lo ha deciso la Lega dopo che il governatore della Liguria aveva stabilito le porte chiuse per via dell'emergenza coronavirus. La Lega di A, che deve assolutamente mettere una toppa ad una falla che rischia di creare una emorragia inarrestabile, ha convocato un'Assemblea straordinaria per mercoledì nella sede del Coni a Roma. Tante le soluzioni proposte. L'ultima a cui si è lavorato per tutta la serata e la notte di ieri vedrebbe rinviata la ventisettesima giornata e in quelle date si recupererebbero le 6 gare annullate ieri. Con Inter-Juve che si giocherebbe lunedì 9 in modo tale da avere anche i tifosi interisti presenti (il decreto che vieta ai residenti in Lombardia di andare in trasferta finisce l'8). La giornata 27 verrebbe, dunque, ricalendarizzata il 14 e 15 marzo. La serie A per 15 giorni andrebbe comunque avanti. Resterebbe un turno infrasettimanale da aggiungere perché il torneo deve obbligatoriamente chiudersi il 24 maggio a causa dell'Europeo con data d'inizio 12 giugno. Poi ci sarebbero da recuperare Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Parma-Torino che potrebbero essere piazzate come turno infrasettimanale il 19 marzo. Resta fuori solo Inter-Sampdoria per cui sembra difficile trovare una data. I nerazzurri si sentono i più penalizzati. Qualora dovessero andare avanti in Coppa Italia e in Europa League, si troverebbero di fronte un calendario intasato al massimo.

La situazione è complessa ma ancora recuperabile in extremis. Bisognerà però remare tutti dalla stessa parte per evitare di favorire gli interessi personali. Per ora tutti alzano la voce e basta. Obbligatorio restare uniti perché sulla confindustria del pallone c'è un faro acceso. C'è, invece, bisogno del buon senso. Quello che probabilmente non è stato usato ignorando il suggerimento della Figc che a giugno aveva proposto di anticipare la data d'inizio del campionato. Non il 25 agosto ma il week-end del 17-18. Un consiglio che se seguito avrebbe dato una via di fuga a tutta la serie A e soprattutto avrebbe evitato quel pasticcio di far giocare Lazio e Roma l'ultima giornata fuori casa per via dell'obbligo a lasciare l'Olimpico alla Uefa il 18 maggio. La Lega in quell'occasione si mostrò poco lungimirante. Il passato è andato. Ora c'è un presente nero a cui ridare colore. Un'altra soluzione ipotizzata nella serata di ieri vedeva le semifinali di coppa Italia (che oltre Juve e Inter vedono coinvolte pure Milan e Napoli)spostate al 13 maggio e giocare le gare di campionato rinviate tra mercoledì e giovedì. Idea che ha perso quota con il passare delle ore e per la via del secco no dell'Inter. Tutto è in divenire e può cambiare ancora. Roba da mal di testa. Ieri il numero uno di Lega Dal Pino era a Roma e si è sentito più volte con il presidente della Figc, Gravina. C'è bisogno di uscire dal pantano. Questa pomeriggio con ogni probabilità ci sarà un nuovo un consiglio straordinario telefonico, dopo quello senza esiti di ieri mattina, per mettere a punto la questione. I tempi sono brevissimi. Ieri i consiglieri Lotito e Marotta hanno provato a lavorare di concerto con le altre componenti per mettere una toppa all'ennesima figuraccia fatta dal calcio italiano. Anche perché ora c'è pure il pressing del governo che per bocca del ministro dello sport Spadafora ha caldeggiato quest'ultima soluzione: «Un'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato». Questione di buon senso. Quello che da più parti spingono ad usare. Anche il numero uno del Coni Malagò si è espresso: «Scegliere quando recuperare le partite è una decisione che spetta solamente alla Lega Calcio. Deve capire se può utilizzare la finestra della prossima settimana».

La Lega ora deve mettere una pezza all'ennesimo pasticcio. Lamentele sono arrivate da più parti ma soluzioni molto poche. Anzi, quasi nessuna. Ognuno resta fermo sulle proprie posizioni. Il Brescia ha inviato una lettera in cui diffida la Lega di A contro la decisione di rinviare le gare che dovevano essere giocate a porte chiuse al 13 maggio. Il Brescia che in questo turno avrebbe dovuto giocare con il Sassuolo a porte chiuse chiede che le gare siano recuperate prima e si riservandosi «ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate».

Emiliano Bernardini

