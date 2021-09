Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA È già una di quelle notti col brivido, nella quale è meglio tenere gli occhi ben aperti. L'Italia, sì quella che ha trionfato a Wembley, già non può sbagliare. Eppure dalla trionfale notte inglese non sono passati nemmeno due mesi, ma il calcio a volte è senza memoria e annulla i sentimenti. E già bisogna ricominciare da capo, Mancini lo sa è abituato, ce lo dimostra quando sostiene che non si debba vivere di ricordi....