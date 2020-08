LO SCENARIO

ROMA Dove eravamo rimasti? A Palermo, era il 18 novembre 2019. Armenia, l'avversario, 9-1 il risultato. Goleada e undicesima vittoria di fila per l'Italia di Mancini. La Nazionale piaceva ed era pronta per l'Europeo, poi il tempo si è fermato. Il Mondo si è fermato. Il calcio è ripartito con le sue diversità post Covid, mancavano solo le nazionali. Eccole, quelle europee pronte per la Nations League, che sempre per l'emergenza virus, si giocherà a porte chiuse, col rispetto dei protocolli vigenti. Mancini pensa all'Europeo itinerante, spostato di un anno ma un occhio va anche al Mondiale in Qatar. Tutto nel giro di 24 mesi. Dopo dieci, gli azzurri si ritrovano con una rosa extralarge: sono 37 i convocati (67 in totale nella sua gestione). Tre le novità assolute: due del Sassuolo, Locatelli e Caputo, una dell'Inter, Alessandro Bastoni (aveva già preso parte ad uno stage nel febbraio 2019), titolare nell'ultimo periodo con Conte, finalista in Europa League. Jorginho e Tonali ci sono, ma essendo in quarantena, raggiungeranno il gruppo a fine mese, esito tamponi permettendo. Torna a vestire la maglia azzurra dopo oltre un anno di assenza anche il capitano Giorgio Chiellini, che si unisce agli juventini Luca Pellegrini, Bonucci e Bernardeschi. Tra i cinque romanisti c'è Zaniolo. Si rivede in Nazionale, Jack Bonaventura, convocato della prima ora di Mancini (maggio 2018). Jack si porta dietro una particolarità: convocato senza avere una squadra. Mai successo almeno dal dopo guerra.

IL PROGRAMMA

Appuntamento domani sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 30 gli allenamenti. E il primo raduno, le prime due gare di Nations League con Bosnia e Olanda (c'è anche la Polonia nel girone): fitti gli impegni dei prossimi due mesi, quando l'Italia sarà protagonista di altre otto partite. Il 4 settembre c'è la Bosnia di Dzeko al Franchi (Italia imbattuta a Firenze, ci ha giocato 26 volte collezionando 20 vittorie e 6 pareggi. Cinque anni fa l'ultimo match disputato al Franchi, contro Malta). Il 7 invece tappa ad Amsterdam, dove gli azzurri saranno ospiti dell'Olanda alla Johan Cruijff Arena (tre sconfitte in ventuno partite). Mancini continua a studiare i giovani del futuro, dando un occhio pure alla Under di Paolo Nicolato, che invece ha convocato 31 giocatori (dieci alla prima chiamata) per l'amichevole con la Slovenia in programma giovedì 3 settembre allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, e per il match di qualificazione con la Svezia, 8 settembre a Kalmar. Il gruppo azzurro che dopo il test con i pari età sloveni verrà ridotto a 23 elementi. Stesso discorso per Mancini, che nella seconda partita porterà in Olanda solo 23/25 giocatori. Che è poi il numero autorizzato e fare ingresso negli stadi in questo strano calcio post lockdown.

Alessandro Angeloni

I CONVOCATI

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino);

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Inter), Bonucci (Juve), Caldara (Atalanta), Chiellini (Juventus), D'Ambrosio (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Roma), Mancini (Roma), Lu. Pellegrini (Juve), Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura, Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Gagliardini (Inter), Locatelli (Sassuolo), Lo. Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Tonali (Brescia), Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Belotti (Torino), Bernardeschi (Juve), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shanghai Shenua), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Everton), Lasagna (Udinese), Orsolini (Bologna).

