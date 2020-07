LO SCENARIO

Quattro mesi di rugby internazionale senza sosta. Con sfide mozzafiato a ritmo serrato. La prima il 14 agosto, Harlequins-Sale di Premiership inglese. L'ultima il 5 dicembre, la finale di un probabile torneo Super 8-Otto Nazioni con Italia, le altre squadre del Sei Nazioni, Figi, Georgia (o Giappone). E la settimana dopo il via alle Coppe europee 2020/21

È il ricco banchetto ovale al quale potranno sfamarsi gli appassionati dopo il lungo digiuno dovuto allo stop per l'emergenza Covid. Ci sarà dentro di tutto. Compresi il recupero dei match saltati per concludere il Sei Nazioni e delle fasi finali delle Coppe europee. Più un nuovo torneo a 8 nazionali al posto dei test autunnali che salteranno per l'impossibilità a viaggiare fra continenti. Due gironi da 4, ogni squadra giocherà 3 partite, le prime classificate approderanno alla finale. Manca solo il via libera di World Rugby, la federazione mondiale. Dovrebbe arrivare questa settimana, dopo i ripetuti rinvii dovuti alla difficoltà di mettere d'accordo le parti in causa, ognuna coi propri interessi da tutelare: federazioni (più partite, più soldi), leghe dei club francese e inglese (giocatori da rilasciare alle nazionali), organizzazioni dei giocatori (tutela della salute in un calendario così fitto).

Per quanto riguarda la stagione del rugby domestico, in particolare il campionato di cui non si è assegnato lo scudetto, la Federazione ha previsto tre scenari. 1) Inizio il 26 settembre e fine il 30 maggio con Top 12 e Coppa Italia (per la prima volta completa, nessun club in Europa); 2) Inizio il 7 novembre e fine il 30 maggio, Top 12 e niente Coppa Italia. 3) Inizio il 9 gennaio e fine il 30 maggio, Top 12 a gironi e niente Coppa Italia. Qui il problema sarà capire se i 12 club ci saranno ancora tutti. O se qualcuno fra San Donà, Medicei e Lazio, in difficoltà economica, non riuscirà ad iscriversi. La Fir avrebbe sondato il Verona per un possibile ripescaggio.

CALENDARIO DEI WEEK-END

14 agosto: Ripresa della Premiership inglese dal 14° turno.

22 agosto: andata derby di Pro 14 (in Italia Benetton-Zebre).

29 agosto: ritorno derby di Pro 14 (a parti invertite).

5 settembre: semifinali di Pro 14; 1° turno di Top 14 francese.

12 settembre: finale del di Pro 14.

19 settembre: quarti di finale delle Coppe europee (Champions e Challenge Cup).

26 settembre: semifinali delle Coppe europee.

3 ottobre: 1° turno del nuovo Pro 14 2020/21.

10 ottobre: semifinali di Premiership inglese.

17 ottobre: finali delle Coppe europee.

24 ottobre: recupero di Irlanda-Italia del Sei Nazioni; finale di Premiership inglese; Inghilterra-Barbarians.

31 ottobre: recupero del 5° turno del Sei Nazioni (Italia-Inghilterra, addio di Sergio Parisse).

7, 14, 21, 28 novembre: in Europa partite del Super 8-Otto nazioni al posto dei test match autunnali. Nell'emisfero Sud Championship-Quattro nazioni con le squadre concentrate in una sola sede

5 dicembre: finale del Super 8-Otto nazioni

12 dicembre: inizio delle Coppe europee edizione 2020/21.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA