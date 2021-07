Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIONon c'è da leccarsi le ferite, l'Italia è in finale, dopo centoventiminuti di sofferenza, come mai era successo in questo campionato d'Europa: ci sono voluti i rigori, che a Euro 2016 ci avevano fatto tornare a casa. «Sudata ma meritata», Mancio dixit. Ed è festa per il gruppo azzurro, che continua a sognare e adesso può tagliare il traguardo, consapevole della propria forza. Jorginho segna e porta gli azzurri in festa, dal...