Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOL'Uefa torna sul piede di guerra. Ha vinto la prima (importante) battaglia contro la Superlega, uscendone più forte, ma è consapevole di non poter ignorare il tentato golpe delle 12 ribelli. Che ora rischiano grosso. Gli avvocati da giorni stanno studiando le carte per cercare un appiglio solido su cui improntare una causa. Già, ma l'indice puntato non lo è per tutte allo stesso modo. Perché nel direttivo di oggi a Nyon ci...