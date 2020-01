Liverpool senza limiti schiaccia 2-0 lo United

Nemmeno la storia può fermare il Liverpool. Dominatrice incontrastata di questa Premier, la formazione di Klopp si è imposta anche nella classicissima contro il Manchester United, l'unica squadra a vantare più campionati dei Reds (20 contro 18) nell'albo d'oro del calcio inglese. Ad Anfield è finita 2-0 una sfida in cui non sono mancati agonismo e spettacolo, con i Red Devils che hanno affrontato senza soggezione gli storici rivali, riusciti a sbloccare il risultato al 14': merito di Van Dijk, abile ad anticipare Maguire sul primo palo sull'angolo calciato da Alexander-Arnold e a battere De Gea con un preciso colpo di testa.

Il vantaggio mette le ali ai Reds che si vedono annullare per due volte la rete del raddoppio, prima al 25' per una carica al portiere dello stesso Van Dijk (rilevata dal Var) che vanifica lo splendido destro a giro di Firmino, poi al 36' per un millimetrico fuorigioco di Wijnaldum che aveva raccolto l'assist dell'attaccante brasiliano.

Nel finale del primo tempo si vede lo United che manca l'1-1 con Andreas Pereira, in leggero ritardo sul traversone di Wan-Bissaka, per poi essere salvato dall'intervento di piede di De Gea che evita il raddoppio sul sinistro di Mané. Nella ripresa il portiere spagnolo è ancora decisivo nel deviare sul palo la botta di Henderson, poco dopo un'occasione colossale fallita da Salah che si riscatta nell'ultimo dei 3 minuti di recupero, quando firma il 2-0 definitivo in contropiede direttamente da un rinvio di Alisson.

Nell'altro posticipo della 23ª giornata, successo del Burnley che interrompe una serie di 4 sconfitte di fila e compie un passo avanti importante verso la salvezza, portandosi a +5 sull'Aston Villa (terzultimo): a farne le spese il Leicester, rimontato dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Barnes illude le Foxes, che nella ripresa sbagliano un rigore con Vardy dopo aver subito il pareggio di Wood e nel finale incassano anche il 2-1 di Westwood, perdendo altro terreno dal Manchester City (2° a -16 dal Liverpool), reduce dal 2-2 contro il Crystal Palace.

In Germania si rivede il Bayern, rinfrancato dalla pausa invernale: alla prima partita dopo la sosta, i detentori della Bundesliga s'impongono nettamente in casa dell'Hertha Berlino, riuscito a resistere solo per un'ora all'impeto dei bavaresi che rompono l'equilibrio al quarto d'ora della ripresa con Müller e dilagano con Lewandowski, Thiago Alcantara e Perisic. Il croato ex interista firma lo 0-4 definitivo che vale anche la 4ª vittoria di fila del Bayern, riappropriatosi del 2° posto (-4 dalla capolista Lipsia) dopo lo scivolone del Borussia Mönchengladbach contro lo Schalke.

Carlo Repetto

© riproduzione riservata

