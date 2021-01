Derby d'Inghilterra, atto secondo. Una settimana dopo la sfida di Premier League ad Anfield finita 0-0, Manchester United e Liverpool sono tornate ad affrontarsi a campi invertiti, stavolta per il 4° turno di FA Cup. A sorridere è la squadra di Solskjaer che accentua la crisi dei Reds (una vittoria nelle ultime 6 gare), fuori da entrambe le coppe nazionali e scivolati in campionato dal 1° al 4° posto.

All'Old Trafford non sono mancate le emozioni, aperte da Salah: l'ex attaccante della Roma sblocca il risultato al 18' con un colpo sotto sull'uscita del portiere, sfruttando l'apertura di Firmino. Non meno bella l'azione del pareggio dei Red Devils, nata da un recupero di Pogba nella propria trequarti: l'ex Juve imbecca Rashford che dalla linea di centrocampo serve un pallone d'oro a Greenwood, a segno con un diagonale al 26'. I due si scambiano il favore al primo affondo della ripresa che determina il 2-1 dei Red Devils firmato da Rashford, 10' prima del bis di Salah che ristabilisce la parità ancora su assist di Firmino.

A decidere gara e qualificazione è il neo-entrato Bruno Fernandes che al 78' segna il 3-2 definitivo direttamente su punizione, provocata da un fallo di Fabinho su Cavani. Accedono al 5° turno anche Chelsea (3-1 al Luton), Burnley (3-0 al Fulham) e Leicester (3-1 al Brentford).

Nella Liga 4° successo di fila per il Barcellona, salito al 3° posto grazie al 2-0 sul terreno dell'Elche: privi di Messi per squalifica, i catalani chiudono la gara solo all'89' grazie a Riqui Puig, appena subentrato a Pedri, dopo un pasticcio della difesa di casa che al 39' aveva portato al gol del vantaggio siglato da De Jong. Nel mezzo, una grande parata di Ter Stegen su Rigoni che evita patemi ai Blaugrana, di nuovo in campo dopodomani per la sfida degli ottavi di Coppa del Re contro il Rayo.

In Bundesliga non si ferma la corsa del Bayern: 7 giorni dopo aver battuto il Friburgo conquistando con un turno d'anticipo il titolo di campione d'inverno, la formazione di Flick si è ripetuta contro lo Schalke ampliando a 7 punti il margine di vantaggio sul Lipsia (2°), sconfitto dal Mainz. Alla Veltins-Arena l'equilibrio dura poco più di mezz'ora: al 33' Müller insacca di testa il cross di Kimmich e porta in vantaggio i bavaresi che nella ripresa dilagano con Lewandowski, ancora Müller e Alaba che al 90' segna la rete dello 0-4 finale. Risultato che certifica la crisi del club di Gelsenkirchen, ultimo a -10 dalla zona salvezza.

Carlo Repetto

