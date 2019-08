LIVERPOOL-CHELSEA SUPERCOPPA IN ROSA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOMancherà un pezzo di Roma nella finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. A Istanbul, in Turchia, alla Vodafone Arena (lo stadio del Besiktas, capienza di 41.903 spettatori) non ci sarà Alisson, protagonista nella finale di Champions vinta dai Reds contro il Tottenham il primo giugno (2-0). Nel debutto stagionale in Premier League (vittoria per 4-1 contro il Norwich) il brasiliano si è procurato un infortunio al polpaccio e rischia di stare fuori sei settimane. Al suo posto giocherà lo spagnolo Adrian, arrivato ad...