BAYERN-LIONE 3-0

Sarà il Bayern Monaco a sfidare il Psg domenica sera Lisbona nella finale di Champions League. I tedeschi hanno infatti sconfitto la sorpresa Lione grazie a una doppietta di Gnabry nel primo tempo e a un gol di Lewandowski. Partita subito su ritmi elevati con il Bayern a pressare e fare gioco mentre i francesi si rendevano pericolosi in contropiede (palo di Ekambi al 17'). Primo gol al 18': Gnabry sferra un sinistro fortissimo da fuori area che si insacca all'incrocio. Raddoppio al 33': Lopes respinge un tiro di Lewandowski e Gnabry, ben appostato, infila il tap in. Nella ripresa il Lione prova a rimontare e si rende pericoloso con Marcelo ed Ekambi, ma è Lewandowski, di testa, all'88' a segnare il tris.

Intanto a Parigi è bastata la storica qualificazione alla prima finale di Champions, dopo lo spauracchio ai quarti contro l'Atalanta, a fare esplodere la festa. Purtroppo non sono mancati i disordini. La polizia ha arrestato 36 persone nella notte tra martedì e mercoledì, responsabili di furti e violenze, a margine delle manifestazioni di giubilo. Le forze dell'ordine, schierate sugli Champs-Elysées e intorno al Parco dei Principi, sono intervenute in seguito a «numerosi lanci di oggetti, atti di violenza contro pubblici ufficiali, oltraggio e resistenza, furti e occultamento di refurtiva», secondo quanto ha riferito la Questura.

