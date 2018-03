Lewis tra misteri e software mal programmati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MELBOURNE Non se l'aspettava, Lewis Hamilton, di trovarsi davanti la Rossa di Vettel, dopo il pit stop del pilota della Ferrari. E, sorpreso, ha chiesto via radio alla squadra: «Cosa ho sbagliato?». Non aveva perso la testa della corsa per un suo errore, bensì per due altri motivi: la strategia della Ferrari e l'abilità del rivale tedesco. In realtà è stata la Mercedes a rivelare cosa è andato storto ai box. È stato Toto Wolff, team principal delle stelle d'argento' a spiegare l'accaduto: «Abbiamo avuto un problema di software nel...