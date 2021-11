Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA UNOFa il giro d'onore con la bandiera del Brasile in mano, con San Paolo ai suoi piedi. Il weekend perfetto di Lewis si chiude con l'apoteosi che manda in delirio il pubblico sudamericano fortunato ad avere la chance di assistere a un simile spettacolo. Non avendo più un pilota di casa, i paulisti sembravano essere diventati inglesi ed Hamilton sul podio è stato più osannato che a Silverstone. Un tifo spontaneo, quasi istintivo....