Lewis a fine gara non stringe la mano a Raikkonen

SILVERSTONE Lewis Hamilton non ha gradito. Sabato dopo le qualifiche non si era presentato in tempo per le foto di rito. Ieri ha pesantemente accusato la Ferrari, come se Raikkonen, al quale non ha stretto la mano sul podio, lo avesse urtato deliberatamente: «Il problema della mia gara ha dichiarato, esibendo uno sguardo torvo non è stata la partenza, ma la Ferrari che mi ha colpito. Comunque pensavo fosse possibile rimontare. Ero ultimo, ma credevo comunque di poter vincere. Dovevo mantenere quella mentalità. Tutto ciò che posso...