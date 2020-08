RUGBY

TREVISO In un clima surreale per l'assenza di pubblico, le Zebre sono tornate al successo nel derby col Benetton vincendo 17-13. Non accadeva dall'aprile 2018: da allora 5 vittorie dei biancoverdi. Nel primo match dopo la pandemia da Covid-19 e dopo oltre 5 mesi di attesa, i biancoverdi hanno destato molte perplessità e una formazione con molte assenze e tanti atleti che giocavano assieme per la prima volta, non ha aiutato. Più equilibrate le Zebre che hanno sorpreso per certi aspetti. Nella parte iniziale del match il Benetton ha fatto vedere una maggiore determinazione, sia in attacco che in difesa, piano, piano, però, le Zebre sono cresciute e con la maul hanno creato seri problemi al Benetton che ha avuto difficoltà a difendersi nei drive avanzanti degli emiliani, commettendo anche qualche fallo di troppo.

INTRAPRENDENTE

La differenza nel punteggio nei primi 40' l'ha fatta una meta fortuita segnata da Boni, ma un vantaggio comunque meritato. Benetton per primo in vantaggio con un piazzato di Garbisi, ragazzo intraprendente che ha fatto vedere buone cose in fase di impostazione del gioco e pure in difesa. In questa prima parte di gara il Benetton, come detto, ha fatto vedere una maggiore determinazione ed è riuscito a tenere gli ospiti sulla difensiva, poi le Zebre hanno cominciato a mantenere più il possesso e questo ha dato ragione al XV di Bradley. La touche ha dato buoni rifornimenti e il drive ha fatto sempre tanta strada. Proprio da una rimessa laterale è arrivata la meta del primo tempo: touche lunga, palla non controllata dalle Zebre, Canna con un calcetto ha fatto però prendere all'ovale la direzione dell'area trevigiana, Duvenage si è avventato ma non è riuscito a raccogliere facendo solo rotolare il pallone e per Boni è stato un gioco semplice schiacciare in meta. Nella restante parte del parziale le Zebre hanno continuato la loro supremazia in touche e poi nei drive, hanno sfiorato una seconda meta con un contropiede ma Sarto nel momento in cui Bellini stava per schiacciare in meta ha toccato col piede mettendo la palla in out. Prima dello scadere Canna ha piazzato palla tra i pali e il parziale si è chiuso sul 10-3 per gli ospiti.

OCCASIONE DI SARTO

Nella ripresa la musica è rimasta più o meno la stessa, Garbisi ha accorciato dalla piazzola (6-10 al 44') e qualche istante dopo, con un calcio-passaggio, ha lanciato in contropiede Steyn, buon movimento trevigiano, duetto tra Hayward e Sarto con l'ala fermato a un passo dalla meta. La partita non è mai decollata, gli errori sono stati parecchi e le Zebre hanno continuato a produrre qualcosa di più e prima della mezz'ora sono riuscite, dopo una serie di pick and go, a segnare la seconda meta con Tuivaiti. Allo scadere, buon movimento di Treviso e Riera ha finalizzato in meta per il punto di bonus.

Ennio Grosso

