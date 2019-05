LEONI A UN PASSO DALLA GLORIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIl sogno del Benetton è svanito a 3 minuti e 28 secondi dalla fine. Fino a quel momento aveva tenuto in scacco il Munster, una delle squadre favorite per la conquista del titolo del Pro14 e ieri messa alla frusta da Treviso che ha giocato una partita di sacrificio, mettendo molta pressione all'avversario, incapace di scrollarsi di dosso i biancoverdi che hanno giocato una grandissima partita, segnando anche l'unica meta dell'incontro. Nel primo tempo il Benetton ha giocato in maniera impeccabile a livello difensivo, concedendo pochissimo...