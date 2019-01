Leonardo: «Higuain deve prendersi responsabilità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAMILANO Nel giorno in cui presenta Lucas Paquetà, il talento brasiliano chiamato a dare creatività alla squadra, il Milan manda un messaggio a Gonzalo Higuain, la stella offuscata da due mesi di digiuno, rotto solo a fine anno.«Il gol cambia qualcosa, ma uno deve anche continuare, prendersi le sue responsabilità, per forza» ha chiarito Leonardo, mentre si fanno meno intense le voci di un addio dell'argentino a gennaio. «Deve decidere. Su cosa? Dico in generale. Ha vissuto un momento un po' così, deve chiuderlo e pedalare», ha...