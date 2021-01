VOLLEY

I recuperi infrasettimanali danno una fisionomia sempre più affidabile alla classifica del massimo campionato. Ancora non tutte le squadre sono in pari, ma la situazione sembra potersi avvicinare a una sorta di normalità. Perugia in rimonta vince anche il big match della nona giornata di ritorno al PalaPanini e resta al comando della SuperLega. Modena vince il primo set, ma poi alla lunga esce la classe di Leon che mette il suo sigillo sulla rimonta degli umbri. Per lui 27 punti, con tre muri vincenti. Proprio il muro è una delle chiavi del match, con undici punti diretti per Perugia (ce ne sono tre personali anche per Travica). Non si distrae neanche Civitanova che dalla trasferta di Cisterna porta a casa tre punti in tre set giocati. La squadra di Fefè De Giorgi è sempre in controllo pur senza far fare gli straordinari a Leal (cinque punti) con un Juantorena mvp da 16 punti. Per i laziali doppia cifra per il solo Tillie (dieci punti). A Milano sconfitta per Padova che tiene il ritmo per due set prima di cedere.

BRILLA BOTTOLO

In bianconeri vincono il volata (28-26) il primo set, si arrendono sul filo di lana nel secondo (25-22) ma poi vedono i padroni di casa scappar via. Paty con venti punti è il trascinatore dei milanesi, mentre ancora una volta per Padova si fa notare Bottolo, autore di 17 punti. A Vibo Valentia Trento vince 3-0 una partita importante per l'alta classifica. La squadra di Angelo Lorenzetti fa la differenza con i suoi bomber, Nimir (15 punti con sei ace) e Lucarelli (13 punti e quattro ace), mentre per Vibo ci prova Victor, autore di 8 punti. Non bastano questa volta a Verona i diciotto punti di Kaziyski (cui ne aggiunge 15 Jaeschke). Piacenza infatti vince in casa con 22 punti di Russell e fa un passo avanti in chiave play off staccando i cugini modenesi. A Ravenna infine vittoria in rimonta di Monza che così avvicina il quarto posto in classifica. Lagunmdzija e Dzavoronok (19 e 17 punti rispettivamente) trascinano i brianzoli con Ravenna (14 punti di Loeppky) che vince il primo set e gioca alla pari il secondo prima di arrendersi.

Massimo Zilio

