Leinster stellare a Treviso è già un test Italia-Irlanda

RUGBY

TREVISO Oggi, allo stadio di Monigo (alle 14, arbitra Dickson, diretta su Dazn), nell'ultimo match della fase a gironi di Champions Cup, arriva il Leinster e per il Benetton sarà come scalare l'Everest: i Dubliners, oltretutto, sono arrivati a Treviso con quasi tutte le loro stelle e ben 14 dei 16 giocatori convocati da Andy Farrell, nuovo ct dell'Irlanda, per il Sei Nazioni. Uniche assenze, il tallonatore Kelleher e il regista Sexton, in condizioni non ottimali. Il Leinster punta a chiudere davanti a tutti per affrontare i quarti di finale in casa contro una delle 3 migliori seconde classificate. Squadra potente davanti Furlong, il suo pilone più prestigioso in panchina, ma con Porter e Healy che non sono da meno e per Zani, Faiva e Ferrari (debutto stagionale) sarà giornata di sacrificio ma anche con tante frecce nella linea veloce (Ringrose ed Henshaw i centri). Il Benetton è consapevole della forza irlandese, tuttavia ci prova. «In questi ultimi anni li abbiamo sempre messi in grossa difficoltà avverte Barbini, che sarà capitano inoltre, vogliamo chiudere nel migliore dei modi la stagione in Champions Cup». Nel Benetton rientro di Keatley e Tebaldi in mediana, Halafihi e Steyn in terza linea, Zanon titolare al centro.

COPPA ITALIA

Alle 15, il Battaglini di Rovigo ospita la finale di coppa Italia tra Femi CZ e Argos Petrarca (arbitra Bottino).

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

