Leinster ai quarti, Exeter e Tolosa quasi

(eg) Leinster già ai quarti di finale della Champions Cup, Exeter e Tolosa a un passo dalla qualificazione diretta, buone possibilità anche per il Racing. Molto più complicata, invece, la situazione in Challenge Cup, con il solo Bristol, nella Poule 4, che può dirsi già qualificato per il turno successivo, per il resto si dovranno attendere gli ultimi due turni, perché ben 8 squadre possono ancora puntare a vincere gli altri 4 gironi. Dopo il quarto turno già i primi verdetti nelle coppe europee, nelle quali spiccano le difficoltà di...