«Leggi dure contro gli atti di violenza»

DUBAI Gianni Infantino invoca leggi più dure e maggiore responsabilità dei dirigenti per combattere il razzismo e la violenza negli stadi. A Dubai per i Globe Soccer Awards, il presidente della Fifa si dice solidale con il giocatore del Napoli Koulibaly, «sdegnato e triste» per gli insulti razzisti ricevuti dal campione senegalese, «un fenomeno non solo italiano». «Gli ululati vanno condannati con la massima severità, ma devono essere uno stimolo per noi dirigenti, per abbassare i toni, perché certa aggressività è anche dovuta a...