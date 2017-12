CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGGENDARIACATANIA Toyota Land Cruiser, icona off-road della casa giapponese, si rinnova proponendosi oggi come 60 anni fa come un mezzo capace di affrontare ogni tipo di terreno, dal fuoristrada più impegnativo fino alle esplorazioni ai confini del globo. Pur mantenendo la sua spiccata indole avventuriera il Land Cruiser negli ultimi anni ha affinato anche le sue doti stradali dimostrandosi sempre più confortevole anche su strade asfaltate e proponendosi come un ottima passista sul medio e lungo raggio. La storia ci ricorda di come la Land...