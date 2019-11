Lega, il trevigiano Campoccia in pole per la vice presidenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA (E.B.) Le dimissioni choc di Gaetano Miccichè dalla carica di presidente della Serie A hanno messo spalle al muro Lega e la Figc. Ieri si è lavorato tutto il giorno per riprendere con buonsenso i rapporti per evitare una crisi più grande. Tra il presidente Gabriele Gravina (ieri lunga telefonata con Miccichè con cui si sono ribaditi la reciproca stima) e l'ad Luigi De Siervo è risaputo che non ci sia mai stato grande feeling, ma entrambi hanno capito che non è questo il momento di scatenare la guerra. Questo è il tempo del...