CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGA DI SERIE AMILANO Dopo il terremoto per le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè, un'altra scossa ha agitato la Lega Serie A nell'assemblea sui diritti tv. Si registra l'ennesimo rinvio, almeno fino al 16 dicembre, nella trattativa con Mediapro per il canale tematico. L'offerta degli spagnoli non è stata esaminata, mentre la controproposta elaborata dalla commissione diritti tv della Lega non ha superato l'esame: a fronte di 10 sì, sostanzialmente i club del fronte Lotito, 6 hanno votato contro (Bologna, Juventus, Torino, Inter,...