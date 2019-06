Leclerc vola in Austria Lorenzo si frattura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTORILampo Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Austria: Charles Leclerc (1:05.086) è stato il più veloce, rispondendo a Hamilton che aveva dominato in mattinata. Alle spalle del monegasco Valtteri Bottas e la Red Bull di Pierre Gasly. Solo quarto Lewis Hamilton, addirittura ottavo Sebastian Vettel. Caldo a parte, da segnalare gli incidenti di Max Verstappen (curva 10) e di Valtteri Bottas (curva 5). Nessuna conseguenza grave per entrambi. Bottas era in testa e quando ha perso il controllo della W10: gran botta contro le...