LECLERC SALE SUL CAVALLINO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA UNOOra è ufficiale. Con un asciutto comunicato come vuole la tradizione Ferrari, la Scuderia ha annunciato la formazione per il 2019: «Nella prossima stagione agonistica di Formula 1 Charles Leclerc affiancherà Sebastian Vettel nel ruolo di pilota ufficiale». Che il giovane talento monegasco l'anno che verrà sarebbe salito in sella al Cavallino ormai c'erano pochi dubbi.Il cerchio, però, si chiude nel modo migliore poiché il pilota che gli deve lasciare la Rossa, l'amatissimo Kimi Raikkonen, non dovrà affatto appendere il casco...