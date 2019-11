Leclerc riparte dal Brasile con un nuovo motore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Voglia di riscatto e di chiudere in bellezza una stagione che per la Ferrari sarà ricordata soprattutto per i risultati messi a segno dalla stella nascente Charles Leclerc. Monegasco che, dopo la deludente gara in Usa, cambierà il motore della sua Rossa anche se per questo dovrà scontare una penalità di almeno dieci posti sulla griglia di partenza a Interlagos. «Il Brasile non è solo una nazione nella quale c'è una enorme passione per il nostro sport - sottolinea Leclerc - è anche la patria di Ayrton Senna, il pilota al quale...