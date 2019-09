LECLERC INARRESTABILE ROSSA ANCORA IN POLE `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1SINGAPORE Da non credere. Ma è vero. Leclerc in pole position, la terza consecutiva, quinta in stagione (ha superato Hamilton e Bottas che si sono fermati a quattro). Un'altra impresa memorabile del pilota che sta battendo molti record di precocità. Sotto le luci della città del Leone, è brillato il talento del ventunenne monegasco, confermato grazie anche a un mezzo miracolo di una magica Ferrari che ha recuperato Vettel, terzo e vicinissimo al compagno di squadra. In mezzo ai due diavoli rossi un Lewis Hamilton sbigottito che,...