La Ferrari, soprattutto per merito di Charles Leclerc, si ripresenta a sorpresa nelle nelle posizioni che contano. In qualificazione Bottas ha beffato due pericolosi rivali in un colpo solo, firmando la pole position del Gp dell'Eifel (oggi ore 14,10 su Sky) bruciando nel finale il compagno di squadra Hamilton e Verstappen, relegati al secondo e terzo posto. Quarto a sorpresa, il giovane pilota monegasco, con una rossa in ripresa, almeno per quanto si è visto al Nurburgring. È una pista, questa, che premia la guida del pilota. Bottas ha interpretato al meglio il tracciato, mentre è probabile che Hamilton abbia patito il fatto di non aver provato venerdì per il maltempo. Terza pole stagionale per il nordico boscaiolo e 14ma in carriera. Oggi al via dovrà vedersela non solo con Lewis e Max, ma anche con Charles, intenzionato a sfruttare la sua seconda fila. La gara, con temperature rigide e anche rischio pioggia, potrà essere interpretata al meglio dai piloti che sapranno gestire bene le gomme.

CHARLES FIDUCIOSO

«Spero che il lato da cui partirò non sia troppo sporco, perché con un buon scatto tutto è possibile. Sono contento, non ci aspettavamo questo risultato così - ha dichiarato il monegasco -. Sulla SF 1000 abbiamo delle novità che non sono rivoluzionarie, però hanno dato evidenti riscontri positivi. Significa che siamo sulla buona strada. A piccoli passi torneremo dove vogliamo essere». Sarà dura per Vettel che scatterà dall'undicesima posizione. Rispetto agli avversari che gli stanno davanti Seb avrà il vantaggio di poter partire con gli pneumatici di mescola media. «Senz'altro - si è giustificato il tedesco - con la macchina che ho non posso fare di più. La SF 1000 qui non si è comportata male. Abbiamo il massimo carico aerodinamico e sappiamo che è un pochino meglio per noi. Ammetto però che non sono riuscito a capitalizzare il potenziale della Ferrari».

Claudio Russo

LA GRIGLIA Prima fila: 1. Bottas (Mercedes) 2. Hamilton (Mercedes); seconda fila: 3. Verstappen (Red Bull) 4. Leclerc (Ferrari); terza fila: 5. Albon (Red Bull) 6. Ricciardo (Renault); quarta fila: 7. Ocon (Renault) 8.Norris (McLaren); quinta fila: 9. Perez (Racing Point) 10. Sainz Jr. (McLaren): sesta fila: 11. Vettel (Ferrari) 12. Gasly (Alpha Tauri); settima fila: 13. Kvyat (Alpha Tauri) 14. Giovinazzi (Alfa Romeo); ottava fila: 15. Magnussen (Haas) 16. Grosjean (Haas); Nona fila: 17. Russell (Williams) 18. Latifi (Williams); decima fila: 19.Raikkonen (Alfa Romeo), 20. Hulkenberg (Racing Point)

