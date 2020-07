LECCE Il sogno svanisce in una calda notte a Lecce. Una Lazio fiaccata da infortuni e con una pessima condizione fisica viene sconfitta per la seconda volta di fila nello spazio di tre giorni. Dopo il Milan a esultare sono i giallorossi che con i tre punti di ieri escono anche dalla zona retrocessione. E pensare che l'ultima vittoria del Lecce contro la Lazio risale addirittura al 2005: Liverani giocava con i biancocelesti. La Lazio crolla, ma anche la Juve si ferma. Distanze invariate a sette giornate dal termine. Ma la squadra biancoceleste sembra essersi arresa. Alla stanchezza. Agli infortuni. Alla sfortuna. Non sono bastati 108 minuti per avere ragione di un Lecce che, pur senza strafare, ha messo in grossa difficoltà i ragazzi di Simone. Ora l'obiettivo è la Champions da conquistare matematicamente. Il rientro dal lockdown ha cambiato forze ed equilibri.

VAR PROTAGONISTA

Inzaghi si affida a Leiva in regia che però regge appena un tempo (sostituito da Milinkovic nella ripresa). Gioca al minimo dei giri. E soprattutto guarda continuamente la panchina ripetendo al tecnico che non sente al top il ginocchio. Simone schiera la formazione con l'età più alta in questo campionato: 30 anni e 105 giorni. La Lazio fisicamente è a pezzi e si vede. Reparti lunghi e pochissima gamba. Il Lecce senza fare nulla di straordinario mette sotto i biancocelesti. Liverani è bravo a schierare, Falco, tra i più veloci dei suoi, sul lato sinistro della Lazio dove Jony fa fatica a difendere e Radu è costretto spesso al fallo. Protagonista il Var che nel primo tempo interviene per ben tre volte. Prima per togliere il gol di Mancosu per fallo di mano, poi per verificare un fallo di mano di Falco (tocco giudicato prima con la schiena) e quella di Patric punita, invece, con il rigore (situazione simile alla prima). Penalty sbagliato da Mancosu che non ne falliva uno dal 2016, dai tempi della Casertana in serie C. In mezzo la rete del vantaggio laziale firmata da Caicedo. La seconda più veloce (4'e18) dopo quella a Genoa di Marusic (1'e40).

DIFESA DA BRIVIDI

Da mani nei capelli la difesa della Lazio. Il miglior reparto di Inzaghi ha fatto acqua da tutte le parti. Dormita sul pari di Babacar. Acerbi respinge corto, Falco trova il cross giusto e il senegalese, lasciato solo in area, trova il primo gol del 2020 e il terzo contro la Lazio. Nella ripresa Inzaghi rivoluziona la squadra ma è ancora il Lecce a fare gol. Altro pasticcio della difesa di Inzaghi: Lucioni, non marcato da Acerbi, batte ancora di testa Strakosha. Nell'economia della partita pesa anche la pessima vena realizzativa di Immobile che per ben due volte si divora il raddoppio. Ma prima sbaglia a tu per tu con il portiere, poi su errore di Gabriel tenta un pallonetto folle. L'unico a brillare è Luis Alberto ma predica nel deserto.

MORSI E RIMORSI

Nel finale, 10 minuti di recupero, i biancocelesti provano a ribaltare la gara solo con la forza della disperazione. Ci erano riusciti contro Fiorentina e Torino. Niente da fare. Il Lecce che vince con due tiri in porta resiste con le unghie e con i denti. E molto lo deve al suo portiere che compie tre autentici miracoli. Le uniche occasioni i biancocelesti le creano su palla inattiva sintomo che le gambe hanno smesso di correre. Nel finale perde anche la testa, come detto, Patric che dà un morso a Donati e si fa espellere. Ancora una volta decisivo il Var. A fine partita lo spagnolo si è fatto trovare fuori dallo spogliatoio del Lecce per chiedere scusa. Tre punti che sono ossigeno puro per i giallorossi che con questa vittoria escono momentaneamente dalla zona retrocessione.

Emiliano Bernardini

