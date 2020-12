NBA

I Los Angeles Lakers hanno onorato la prima sera di Natale della Nba senza Kobe Bryant, vincendo 138-115 contro Dallas. LeBron James, 22 punti e 10 assist, non si è accontentato del primo successo stagionale dei campioni in carica, perché nelle stesse ore ha festeggiato anche la nomina ad Atleta dell'anno da parte dell'Associated Press. Un premio vinto per la quarta volta (agganciando Lance Armstrong e Tiger Woods) grazie anche all'impegno sociale, perché James ha fatto sentire la propria voce in tema di disuguaglianze razziali e incoraggiato l'affluenza al voto (ha sostenuto Joe Biden). «So di poter essere un'ispirazione in campo, ma soprattutto fuori» ha detto il quattro volte campione Nba. Ma di fronte al Prescelto, che mercoledì compie 36 anni, emerge una nuova sfida rappresentata da due persone che LeBron conosce molto bene: Kyrie Irving, infatti, era stato la sua spalla perfetta nel titolo vinto a Cleveland nel 2016, e Kevin Durant è stato l'avversario che - con Golden State - gli ha inflitto le sconfitte nelle Finali del 2017 e 2018. Irving e KD hanno unito le forze negli attesissimi Brooklyn Nets, forse la squadra più convincente tra le dieci in campo nella sera di Natale con il successo 123-95 a Boston, dove Irving - da ex mai rimpianto - ha firmato 37 punti. Ma a pesare sono stati soprattutto i 29 di un Durant molto vicino al proprio 100% dopo oltre un anno di stop per la rottura del tendine d'Achille.

LA NUOVA COPPIA

La coppia sembra poter garantire all'ex mvp Steve Nash - assistito dal suo mentore Mike D'Antoni - un viaggio fino alle Finali al debutto da capo allenatore. Per D'Antoni è un cambio di ruolo rispetto all'esperienza da capo allenatore a Houston, dove il suo recente allontanamento ha dato il via a una rivoluzione che al momento è soprattutto caos. James Harden è virtualmente in sciopero, e la partita contro Oklahoma City è stata posticipata per la mancanza del numero minimo di giocatori necessari a referto causa situazione-coronavirus. Il match della scorsa notte a Portland è stato disputato ma quattro elementi tra i quali John Wall e DeMarcus Cousins saranno in quarantena fino a mercoledì. Per Boston è stata una notte da dimenticare anche perché prima della palla a due contro i Nets è stata annunciata la scomparsa di KC Jones, 88 anni, undici titoli vinti con i Celtics da giocatore (negli anni 60) e poi da allenatore negli anni 80, nell'era di Larry Bird. Inoltre Jones è stato uno dei soli otto giocatori a vincere il titolo del college basket, l'anello Nba e l'oro olimpico.

Loris Drudi

